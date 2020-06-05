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ارتفعت إلى 1412 حالة.. طبقًا لبيان "الصحة" اليوم

31 شخصًا دخلوا ضمن الحالات الحرجة خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 1412 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 31 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أكد عند ارتفاع عدد الحالات الحرجة والذي وصل يوم الثلاثاء الماضي إلى (1264) حالة حرجة؛ أنه رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.