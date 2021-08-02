زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت

وقع على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض.