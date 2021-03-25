محافظ العارضة يوجه البلدية بتوفير ملاعب مؤقتة ويكرم رابطة الأحياء

لخدمة شباب المحافظة لحين النظر في المشاريع الرياضية الكبرى

التقى محافظة العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم الخميس، بفرق رابطة الأحياء بالاتحاد السعودي لكرة القدم "الرياضة للجميع" حيث رعى تكريم الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى خلال الموسم المنصرم: فريق الجوة وفريق الخالف وفريق القصبة وفريق دبير.



وتفصيلاً، قال "ابن منيخر" خلال اللقاء إنه وجه البلدية بتوفير عدد من الملاعب وتأهيلها بشكل جيد لخدمة شباب المحافظة والتي تزخر بالمواهب كحل مؤقت حتى يتم النظر في المشاريع الرياضية الكبرى التي تطمح لها المحافظة وأبناؤها.



واستقبل المحافظ في مكتبه مدير مكتب رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمحافظة أحمد المعيدي وعدداً من منسوبي المكتب وممثلي الفرق حيث قدم لهم الشكر لجهودهم لإنجاح البطولة وتمثيل المحافظة لبطولات المنطقة للرابطة.



وتقدم "المعيدي" بالشكر والثناء للمحافظ على رعايته للتكريم وعلى دعمه المستمر وتشجيعه الدائم لفئة الشباب في جميع المجالات وتذليل الصعاب أمام الرابطة وتوجيه الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل مهامها.



وكان مكتب الرابطة قد اجتمع في وقت سابق برئيس بلدية محافظة العارضة المهندس علي بن أحمد عطيف، حيث تم مناقشة احتياج فِرَق المحافظة لملاعب مهيأة ومناسبة لإقامة الفعاليات والبطولات وتقديم تقرير ملخص لأبرز منجزات ومبادرات المكتب.



يشار إلى أن بلدية العارضة كانت قد خصصت أربعة مواقع لإنشاء مدينة رياضية تضم ملاعب ومنشآت أخرى لخدمة شباب المحافظة والرياضة والتي تحظى بدعم كبير من قبل القيادة.



وأكد مكتب وزارة الرياضة في جازان لـ"سبق" أن محافظة العارضة من ضمن المحافظات التي تنطبق عليها شروط إنشاء ناد رياضي رسمي.