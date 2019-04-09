بالصور.. أمن طرق جازان يضبط مهرب عمالة في الطريق إلى جدة

حاول تهريب 25 مخالفا .. وتمت متابعته واستيقافه بالقوة الجبرية

تمكنت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بمنطقة جازان، من ضبط مواطن سعودي حاول تهريب عمالة مخالفة من الجنسية الإفريقية متجهاً بهم إلى محافظة جدة؛ حيث تم استيقافه بالقوة الجبرية وضبطه.

وفي التفاصيل: رصدت دوريات أمن الطرق مركبة من طراز جيب موديل ٩٧م تسير بسرعة عالية على الطريق؛ حيث تمت متابعتها ومحاولة استيقافها إلا أن قائدها حاول الفرار عند مشاهدته الدوريات؛ حيث تمت محاصرته واستيقافه ليتبين انه مواطن سعودي برفقته عدد خمسة وعشرون وافدا لا يحملون إقامات وكان ينوي تهريبهم من جازان إلى جدة.

وعلى الفور تم إعداد محضر الضبط وإحالة المهرب والوافدين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.