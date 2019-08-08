خدمات توثيقية ذكيّة تقدمها "العدل" لضيوف الرحمن

من خلال فرق عمل ميدانية منتشرة بالمشاعر طيلة موسم

سهّلت وزارة العدل وصول خدماتها التوثيقية لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من خلال أحدث السبل والحلول الرقمية من خلال تطبيقها الخاص المعني بخدمة المستفيدين وخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث مكّن الحجاج من التواصل والتفاعل المباشر وطلب الخدمة مع فرق عمل التوثيق الميدانية المنتشرة في المشاعر طيلة موسم الحج.

وأعدت وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الخطط اللازمة والتجهيزات الفنية والكوادر المؤهّلة منذ فترة مبكرة لضمان تقديم الخدمات التوثيقية لضيوف الرحمن وفق اختصاصاتها بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، بأيسر السبل وأسرعها لضمان تحقيق خدمات توثيق بجودة عالية.

جاء ذلك من خلال تدريب كتاب العدل وتطوير مهاراتهم ومن ثم توزيعهم جغرافياً في نقاط عمل مدروسة بعناية في جميع المشاعر المقدسة لضمان سرعة الوصول للمستفيد في المشاعر المقدسة فور طلب الخدمة وتنفيذ متطلباتهم التوثيقية.

وجهّزت وكالة التوثيق كتابات العدل المتنقلة بمركبات خاصة بكتاب العدل مزوّدة بجميع التجهيزات اللازمة وبالأدوات الفنيّة المخصصة للعمل التوثيقي لكي ينجز العمل بأسرع وقت ممكن مراعاةً لحالة الحجيج وأوضاعهم التي تستدعي خدمتهم بأسرع وقت وبأيسر السبل الممكنة.

وتقدم هذه الخدمات التوثيقية لجميع حجاج بيت الله بلا استثناء ومن غير اشتراط عمر معين وتقدم على مدار الساعة خلال موسم الحج من خلال كتابات العدل المتنقلة التي تصل للحجاج حيثما كانوا، أو من خلال المكتب الدائم بموسم الحج في الحرم المكي الشريف.

وتشارك وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار ضمن اللجان الإشرافية في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتأتي مشاركة وزارة العدل في خدمة ضيوف الرحمن من خلال 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، وخمس كتابات عدل متنقلة؛ امتداداً للمنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله.