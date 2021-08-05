"الصحة": تسجيل 986 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، تسجيل 986 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 530981 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 512373 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8297 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10311 والحالات الحرجة 1424 حالة.