"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين

عبر منصة "أبشر توظيف" بالوزارة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) للعام الدراسي 1441هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر توظيف" بوزارة الداخلية على الرابط: WWW.joBS.sa .