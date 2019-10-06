مدير جامعة حائل: لن ندخر جهداً في مشاركة طلابنا ببناء الوطن

قال: سنوفر مختلف عوامل الدعم الممكنة التي تضمن نتائج مثمرة

أكدّ مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الجامعة لن تدخر جهدًا لتمكين طلبتها من المشاركة في كل ما فيه بناء قطاع حيوي ومزدهر بمنطقة حائل خاصة وعلى مستوى المملكة على وجه العموم، وذلك بتوفير مختلف عوامل الدعم الممكنة، التي تضمن نتائج مثمرة لطلبة الجامعة.

جاء ذلك بعد اختتام الجامعة مشاركتها في ملتقى بيبان حائل الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر 2019.

وقد عكست الجامعة مشاركتها في الملتقى، بأربع دورات عمل، وخمس دورات تدريبية قدمتها من خلال "منصة حائل للتدريب الافتراضي"، وبمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من الجامعة في كل الفعاليات من ورش العمل والدورات التدريبية.

وكان مدير الجامعة قد وجّه بإشراك الشركات الناشئة، التي أسهمت الجامعة بدعم بعضها بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر للمشاركة في الملتقى.

من جهته، أبرمت الجامعة مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف المذكرة إلى بناء إطار موحد للتعاون مع شركاء برنامج التوعية التمويلية، ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتها.