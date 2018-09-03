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ءيستمر حتى الأربعاء بواقع 3 ساعات يوميًا في مسرح كلية علوم الحاسب

انطلاق البرنامج التعريفي لمستجدي "السنة التحضيرية" بجامعة نجران

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انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران، والذي يستمر حتى بعد غدٍ "الأربعاء" بواقع 3 ساعات يوميًا، بمسرح كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات.

وبدأت فقرات البرنامج في يومه الأول بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض مرئي تعريفي عن المدينة الجامعية ومرافقها، ثم ألقى عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور منصور العتيبي، كلمة ترحيبية بالطلاب، حاثًا إياهم على الاجتهاد والمثابرة لتحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.

بعد ذلك، قدم الدكتور عبدالله شويل عرضًا مرئيًا يحتوي على تعريف بأنظمة الجامعة والسنة التحضيرية، والتعريف بالجامعة ومرافقها، وكذلك الأقسام الأكاديمية والبرامج المصاحبة والأنظمة الخاصة بهما.

فيما قدم عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، توضيحًا للطلاب يتعلق بطريقة احتساب المعدل الفصلي، ومواعيد الاعتذار عن دراسة الفصل، إضافة إلى التعريف بالتخصصات التي تشترط دراسة السنة التحضيرية، إضافة إلى تعريف الطلاب بالبوابة الخاصة بهم في موقع عمادة القبول والتسجيل وكيفية الحصول على الطلبات والنماذج التي يوفرها الموقع.

كما استعرض أحد الطلاب المتفوقين من مجتازي السنة التحضيرية تجربة نجاحه أمام الطلاب المستجدين، والعوامل المساعدة في سبيل تحقيق التفوق واجتياز البرنامج الدراسي لاختيار التخصص المناسب.

وتم خلال اللقاء تعريف الطلاب المستجدين بالأنشطة التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب وطبيعتها، كما أجاب فريق العمادة عن استفسارات الطلاب فيما يختص بالإسكان الجامعي، وكذلك نوعية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها العمادة لتنمية وتطوير مهارات ورغبات الطلاب وكيفية المشاركة بها.

