الإصابة الـ20 بفيروس كورونا المستجد في عُمان

لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران وحالته مستقرة

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس کورونا ۲۰۱۹ (19-COVID ) لمواطن مرتبط بالسفر إلى إيران، وحالته مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للحالات المسجَّلة في السلطنة ۲۰ حالة، ۱۸ منها مرتبطة بالسفر إلى إيران، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا، وجارٍ التقصي الوبائي عن الحالة قبل الأخيرة.