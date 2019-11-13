"القارحي" يختفي بجنوب مكة.. خرج قبل 15 يومًا ذاهبًا للحرم ولم يعد

يعاني اعتلالات نفسية.. وذووه يناشدون المساهمة في البحث عنه

ناشدت أسرة المواطن صقير القارحي، أحد سكان قرية دفاق جنوب مكة المكرمة، المساعدة في البحث عنه بعدما فقدوا التواصل معه منذ نحو 15 يومًا، وذلك بعد خروجه للحرم المكي آنذاك، ولم يعد؛ إذ كثفوا البحث عنه في المواقع المتوقع وجوده بها، بما فيها الحرم، ولم يتمكنوا من إيجاده.

وفي التفاصيل، قال جمعان القارحي، قريب المفقود، لـ"سبق" إن قريبه البالغ من العمر قرابة خمسة وخمسين عامًا خرج من منزله قبل نحو خمسة عشر يومًا متوجهًا للحرم المكي، بحسب ما اعتاده من فترة إلى أخرى، إلا أنه فقد التواصل معه، وطال غيابه؛ وهو ما دعاهم لإبلاغ الجهات المعنية، وتكثيف البحث عنه دون جدوى على مدى الأيام الماضية.

وأضاف: "قريبي يعاني اعتلالات نفسية، ويستخدم بعض الأدوية لحالته منذ فترة طويلة، إلا أن حالته مستقرة، ويُستعبد إيذاؤه نفسه أو الآخرين".

وأشار إلى أنهم وجدوا مركبته متوقفة في سوق الكعكية، وقال: وما زلنا نبحث عنه حتى اللحظة، ونناشد قراء "سبق" المساهمة بالاتصال على الرقم الآتي: 0556323898، وذلك في حال الاشتباه بأوصافه أو الاستدلال عليها.