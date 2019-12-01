13 تنبيهاً ترسم ملامح أجواء الأحد .. الهطولات تسيطر والرياح حاضرة

#الإنذار_المبكر: حالات مناخية متفاوتة وبعضها متقدم تستمر إلى مساء اليوم

واصلت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، تنبيهاتها المختلفة التي شملت معظم المناطق، وذلك لحالات مناخية متفاوتة تغلب عليها الأمطار والسحب الرعدية؛ حيث أصدرت وعبر #الإنذار_المبكر 13 تنبيهاً لحالات تستمر حتى مساء اليوم.

الجوف

تنبيه متقدم ورفع لدرجة الإنذار، وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد وسيول، بدومة الجندل وسكاكا، في حالة تستمر للرابعة عصر اليوم.

كما صدر للجوف تنبيه وتحديث لحالة إنذار لرياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى السابعة مساء اليوم، إضافة إلى تنبيه ثالث وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية حتى السابعة مساء اليوم، بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية، في حالة تستمر للثامنة مساء اليوم، بالبدع وتبوك وتيماء.

الحدود الشمالية

تنبيه متقدم ورفع لدرجة الإنذار وذلك لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد وسيول، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، في حالة تستمر للرابعة عصر اليوم.

وصدر للمنطقة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

القصيم

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية، بمعظم محافظات المنطقة، في حالة تبدأ 10 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية، بمعظم محافظات المنطقة بما فيها العاصمة الرياض، وذلك في حالة تبدأ 11 صباحاً وتستمر للثامنة مساء اليوم.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية بمعظم محافظات المنطقة من 11 صباحاً إلى 8 مساء اليوم.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية، بمعظم محافظات المنطقة من 11 صباحاً إلى 8 مساء اليوم.

المدينة المنوّرة

تنبيه وتحديث لحالة إنذار لرياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر وخيبر وينبع من 9 صباحاً إلى 11 مساء اليوم، إضافة إلى تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية حتى 11 مساء اليوم، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة والمهد وبدر وخيبر وينبع.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية في بحرة وجدة وخليص ورابغ والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية حتى 8 مساء اليوم، كما صدر لمكة المكرّمة تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وسيول، من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم، بأضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في الرؤية، بمعظم محافظات المنطقة، من 12 ظهراً إلى 8 مساء اليوم.

حائل

تنبيه لحالة إنذار لرياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ بمدى الرؤية بمعظم محافظات المنطقة حتى الثامنة مساء اليوم.