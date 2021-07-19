"إغاثي" الملك يوزع كسوة عيد الأضحى لـ1000 طفل يمني يتيم

أكثر من 1,000 مستفيد من مشروع مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنساني كسوة العيد لـ1000 طفل يمني يتيم، إضافة إلى توزيع الكفالة المالية النقدية والأنشطة الترفيهية التي أسهمت برسم البسمة على وجوه الأطفال في محافظات المهرة وعدن ومأرب.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتمكين الأيتام اليمنيين وتعزيز صمودهم في مختلف المحافظات اليمنية.

يأتي هذا فيما واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقدمت خلال شهر يونيو 1694 خدمة وزعت على 1010 مستفيدين، بلغت نسبة الذكور منهم 86% ونسبة الإناث 14%، بينما شكلت نسبة النازحين 89% والمقيمين 11% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 374 شخصًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ636 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد المشروع واحدًا من مشاريع المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها، والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.