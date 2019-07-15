مجلس الأمن يمدد عمل بعثة المراقبة في اليمن 6 أشهر

طالب "غوتيرس" بنشر سريع لكل أفراد البعثة

وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم (الاثنين) على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل هذه البعثة.

ووفقًا لقناة "فرانس 24" ذكر قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة مراقبة تقيُّد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وطالب القرار المراقبين بالتعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قِبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني.

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة، وطلب من الطرفَين المعنيَّين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا في اليمن.