ندوة علمية افتراضية بعنوان عن بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

نظّمتها جامعة القصيم بالتعاون مع الشؤون الإسلامية

نظمت جامعة القصيم ندوة علمية افتراضية بعنوان "ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"، وذلك تفعيلًا للمبادرة الدعوية التي تبنتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم ، ورئاسة أمن الدولة، لتبيين خطر هذه الجماعة على الدين والوطن من خلال استهداف اللحمة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.

واستعرضت الندوة بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذير شباب الوطن وتوعيتهم بخطورة السير خلف هذه "الجماعة الإرهابية".

وسلطت هذه الندوة الافتراضية التي حضرها قرابة 440 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبي الجامعة، الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرّفة للوقاية من أساليب الجماعة المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.