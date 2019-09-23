مقيم سوري وأطفاله يضعون العلم السعودي على جبل بعفيف ارتفاعه ٣٥٠م

تحقيقاً لشعار اليوم الوطني السعودي "همة حتى القمة"

أصرّ مقيم من الجنسية السورية على أن يحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي على طريقته الخاصة هو وأطفاله، وأن يحقق شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وذلك بالصعود إلى الجبل الأصفر بمحافظة عفيف الذي يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ متراً ويحتفل من قمته.

المّقيم السوري الذي يدعى "منذر أبوحسان" اصطحب أطفاله الثلاثة "عمر"، و"محمد"، و"دانة" في رحلة شاقة استغرقت الساعة إلا الربع، وهو يتسلق الجبل، وبما تتطلبه بطبيعة الحال من جهود بدنية قوية، إلا أنه أصر على الصعود إلى القمة، وتحقيق الشعار الوطني لليوم الوطني السعودي، وهو الهمة التي تتطلب الوصول إلى القمة.

وقد حمل ابنه الصغير الذي يبلغ عامين على كتفيه، واعتلى الجبل في مشهد وطني، وبعد جّهد بذله "أبوحسان" وأطفاله بلغ مراده، وهو قمة جبل الأصفر الشهير، وأبرز معالم محافظة عفيف في المنطقة، حيث يتميز بإطلالة رائعة على محافظة عفيف، وتشاهد من أعلى الجبل النهوض العمراني وكثافة المساحة السكانية بالمحافظة والتطور الذي طرأ عليها؛ أسوةً بمدن المملكة الأخرى، ومن المكان تشاهد هناك أعلاماً ترفرف خفاقة فوق أسطح مبانٍ حكومية.

وفي مشهد وطني يضرب به أروع الأمثال، عبر هذا المقيم عن حبه للمملكة التي احتضنته هو وعائلته، بعد أن أبعد عن وطنه، وتعرضوا لخيانة نظام "بشار"، حيث كانت المملكة هي بمثابة الأم لهم.

"أبوحسان" رفع العلم السعودي ووضع وشاحاً يحمل صورة قادة الوطن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الكريم على كتفيه أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك وولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، سائلاً للوطن الغالي مزيداً من التقدم والازدهار، وفي ظل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان وقال: قد أعجز ويعجز اللسان عن التعبير عن حب الوطن، ولكني فضّلت أن أقوم بعمل يترجم حبي لهذا الوطن الغالي، وأن أحقق شعار يومه الوطني العظيم، وهو "همة حتى القمة".