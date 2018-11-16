"سائقون" و"مربو مواش" يسيطرون على أركان معرض مؤقت بالخبر.. والجهات المختصة تداهم الموقع

يعملون كعارضين وبائعين وضُبطت مخالفات تقارب نصف مليون ريال

سيطرت عمالة مخالفة يبلغ عددهم 53 مخالفاً على أركان أحد المعارض المؤقتة (ايفنت) بمدينة الخبر.

وعلمت "سبق" أن الجهات المختصة، ممثلة بمكتب عمل الخبر، وبمساندة من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وأثناء تنفيذهم لجولة تفتيشية فوجئوا بوجود عدد كبير من العمالة المخالفة يحملون مسمى "راعي مواشي"، و"سائق خاص"، و"عامل منزلي"، يعملون في المعرض كعارضين وبائعين، ويسيطرون على نسبة كبيرة من الأركان الموجودة.

وتبين التفاصيل التي أكدها مصدر بمكتب "عمل الخبر" أن الجهات المختصة، ممثلة في الضبط الإداري بمحافظة الخبر والدوريات الأمنية والبلدية ومكتب العمل بالمحافظة، قاموا بالتفتيش على أحد المعارض المؤقتة في كورنيش الخبر، حيث تبين أن هناك نسبة كبيرة من العمالة المخالفة المشاركة في المعرض ضبط منهم 53 عاملاً، منهم ٣٠ عاملاً لا يعملون لدى كفلائهم مخالفين للمادة 39 من نظام العمل و23 عاملاً يعملون في المهن المقصورة على السعوديين في مخالفة للمادة 36.

وأضاف أنه بعد التحقيق مع المخالفين تم ضبط المخالفات، والتي قدرت بما يقارب نصف مليون ريال، وتم تسليم من تنطبق عليهم عقوبة الترحيل من المملكة لإدارة الوافدين؛ لإكمال الإجراءات المتعلقة بترحيلهم.

وكانت الجهات المعنية ضبطت العام الماضي مخالفات من نفس النوع، وفي نفس المكان، فيما تأتي الحملة التفتيشية استمراراً لجهود الجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.