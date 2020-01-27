أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.
كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس الأرصاد الرياض المدينة المنورة الحدود الشمالية الشرقية
تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.
كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.