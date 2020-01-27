أتربة مثارة ورياح .. 4 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد"

تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة وتستمر حتى المساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً لمناطق: الرياض والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية والشرقية من حالة أتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل في الرياض: الحريق والخرج والدرعية والزلفي والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحوطة بني تميم ورماح.

كما تشمل في المنطقة الشرقية: الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة، وتشمل رفحاء في الحدود الشمالية، أما في المدينة المنوّرة، فتؤثر في: الحناكية والعُلا والمدينة المنوّرة والمهد.