حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 01:26 PM

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج

حتى الـ 9 مساءً.. رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون هناك رياح نشطة على محافظات: الرايس، ينبع، ينبع النخل؛ تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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