"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على تبوك

تشمل محافظة تيماء.. وتستمر لـ7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.