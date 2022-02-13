دراسة: الصدفة تقود إلى دواء يعالج فيروس كورونا طويل الأمد

تمنح أملاً لنحو 54 مليون مصاب.. وتحتاج إلى تجارب واسعة

أكدت دراسة علمية جديدة أنه تم بالصدفة التحقق من أن مضادات الهيستامين يمكنها أن توفر بعضاً من الراحة لمصابي فيروس كورونا الطويل الأمد.

وتشكل هذه الدراسة فسحة أمل لنحو 54 مليون شخص يعانون من كورونا طويل الأمد، لكن الأمر يحتاج إلى تجارب واسعة قبل اعتماد هذا العلاج رسمياً.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التداعيات الطويلة الأمد المترتبة على الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا تشمل ضباب الدماغ وآلام المفاصل، ويمكن أن تستمر لأشهر.

وعادة ما يصرف الأطباء للمصابين بالحساسية ما يُعرف بـ"مضادات الهيستامين"، ويشمل ذلك العطس وسيلان الأنف.

والهيستامين مادة يتم إفرازها في الجسم تسبب لك أعراض الحساسية، وفق موقع "ويب طب" الصحي.

وأظهرت الدراسة أن سيدتين في منتصف العمر أصبحتا بالصدفة تتمتعان بصحة جيدة بعدما تناولتا جرعة من هذا الدواء.

وقالت الدراسة: إن الإرهاق خف كثيراً لدى إحدى السيدتين في صباح اليوم التالي لتناول الدواء.

وأصيبت السيدة بعدما تناولت قطعة من الجبن عن طريق الخطأ (فهي تعاني حساسية من منتجات الألبان)، وأخذت 50 ملغ من مضادات الهيستامين، ولاحظت أن الإرهاق اختفى كلياً.

وعانت الأولى من انعدام قدرتها على ممارسة الرياضة وآلام في الصدر وصداع وطفح جلدي، بينما عانت الثانية من آلام في المفاصل والبطن وطفح جلدي. ووصف لها طبيبها جرعة يومية من هذه المضادات التي قللت من أعراض كورونا الطويلة.

وقالت إنها استعادت نحو 90 بالمئة من وظائفها اليومية.

وجرى فحص كلا السيدتين من طرف علماء التمريض في جامعة كاليفورنيا، ونشروا النتائج في مجلة علمية.

وقالت المؤلفة الرئيسية في الدراسة، ميليسا بينتو: "يخبرنا المرضى بأن أكثر ما يرغبون به هو أي شيء يساعدهم على العودة إلى الأنشطة الأساسية التي اعتادوها قبل كورونا".

وأضافت: "إنهم يبحثون بشدة عن شيء لمساعدتهم على الوقوف على أقدامهم".