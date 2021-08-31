السعوديون يغردون محبةً وتهنئةً في يوم ميلاد ولي العهد

"دمت لنا فخرًا وعزًا".. يقفز ضمن الأكثر تداولاً

تصدَّر وسم #دمت لنا فخًرا_وعزًا الذي قدم فيه آلاف السعوديين التهاني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة يوم ميلاده، ضمن قائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكان المغردون السعوديون قد أطلقوا الوسم بمناسبة إتمام سموه 36 عامًا في 31 أغسطس، مقدمين التهاني والتمنيات لسموه بالعمر المديد، إلا أن أعدادًا كبيرة من السعوديين قد عبروا من خلاله عن اعتزازهم بقيادتهم وفخرهم بإنجازات الوطن، ليتحول الوسم خلال ساعات قليلة إلى احتفالية وطنية ضخمة في حب الوطن وقيادته.

وحملت العديد من التغريدات المشاركة عبر الوسم، رسائل فخر وتقدير وامتنان للقيادة، والتي عبر المشاركون من خلالها عن سعادتهم بالنقلة الكبيرة في جودة الحياة التي يعيشها المجتمع السعودي بكل فئاته خلال السنوات الأخيرة، بفضل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد ويشرف على تنفيذها في كافة المجالات.

ومن أبرز التغريدات التي تم تداولها عبر وسم #دمت لنا فخرًا_وعزًا، إحدى التغريدات تقول: "في سنوات قليلة حققتَ الكثير.. همّة ومهارة وسيادة وعزّة وتمكين".. وتقول أخرى: "صانع ابتسامتنا، بقراراتك الملهمة ونظرتك السديدة".. وأيضًا: "وعدت وصدقت.. دامت أحلامك حقيقة، ودامت أيامك سعيدة".

ويعد السعوديون من أكثر شعوب المنطقة تفاعلاً عبر "تويتر"، حيث تصدر من المملكة يوميًا مئات الآلاف من التغريدات، عبر نحو 13 مليون مستخدم.