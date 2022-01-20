فتح القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج للعنصر النسائي

استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي.



وسيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19/ 6/ 1443هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 24/ 6/ 1443هـ، وذلك عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa