"هيئة الإعلام المرئي والمسموع": التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين

باللفظ  أو التهديد والتجريح والابتزاز

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين باللفظ، أو التهديد، أوالتجريح، أو الابتزاز.
جاء ذلك في تغريدة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

هيئة الإعلام المرئي والمسموع التنمر الإلكتروني

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19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 07:00 PM

باللفظ  أو التهديد والتجريح والابتزاز

"هيئة الإعلام المرئي والمسموع": التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن التنمر الإلكتروني هو استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على الآخرين باللفظ، أو التهديد، أوالتجريح، أو الابتزاز.
جاء ذلك في تغريدة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

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هيئة الإعلام المرئي والمسموع التنمر الإلكتروني

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