قفزت من الطابق الثاني.. انتحار سودانية بمكة والأمن يفتح تحقيقًا موسعًا

بلاغ انتقل إثره الهلال الأحمر للموقع بـ"جرول" حيث تَبَيّن مفارقتها الحياة

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، حالة انتحار لمعتمرة قفزت من الدور الثاني من مقر سكنها بحي جرول بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات؛ فإن المعتمرة من الجنسية السودانية، وضعت حدًّا لحياتها صباح اليوم، بعدما رمَت بنفسها من الدور الثاني من عمارة؛ حيث مقر سكنها بحي جرول بمكة المكرمة؛ مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع، بعد ورود بلاغ بالحادثة، وبعد الكشف عليها من قِبَل الهلال الأحمر؛ اتضح أنها قد فارقت الحياة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا في الحادثة لمعرفة ملابساتها؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولا تزال التحقيقات جارية.