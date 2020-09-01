فريق هلا الطائف يقيم فعالية بخيمة التسوق بالحوية

تضمنت فقرات شعرية وترفيهية منوعة وجوائز قيمة

أقيمت أخيرًا، فعالية هلا الطائف ضمن فعاليات صيف الطائف المقامة على مسرح خيمة الحوية برعاية مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر آل سعود وحضور الدكتور رمزي الجمالي عضو مجلس الأمناء وسفير النوايا الحسنة لأبناء الأمم المتحدة ورئيس مبادرة نوايا حسنة بالبحرين.

وفريق هلا الطائف بقيادة محمد الثقفي (سما الطائف)، وأحمد الثقفي (الطائف أجمل)، والمقدم المسرحي المميز مشعل الثبيتي، وبمشاركة فرقة صفوف الحجاز للفنون الشعبية.

وتم تدشين شيلة لعنيد الشعر الشاعر عوض ناشي الجعيد ومشاركة الشاعرة المتألقة رحيل السلمي ومشاركة فرقة ليتل فلورز والمنشد المتألق حسام الثقفي ومشاركة مكعبات السعادة والنجمة ريفان الفهمي والنجمة ليان الحميدي.

وكان هناك عديد الفقرات المنوعة والشعرية والترفيهية والمسابقات والجوائز القيمة وفي نهاية الفعالية، كرّم فريق هلا الطائف جميع الإعلاميين والإعلاميات.