نائب أمير جازان يشارك رجال الأمن وأبطال الصحة إفطارهم في الميدان

خلال متابعته الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا أثناء منع التجوال

شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأربعاء، رجال الأمن ومنسوبي الصحة إفطارهم الرمضاني في الميدان، حسب توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، للجهات المعنية.

وفي التفاصيل، قال نائب أمير منطقة جازان: إن ما تنعم به بلادنا يأتي بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة لمختلف الأجهزة الأمنية ورجالها؛ إذ قدمت الدولة -رعاها الله- تجهيزات بأحدث المعدات والإمكانيات للتعامل مع مختلف القضايا والمواقف الأمنية، ومتابعة الحالات الصحية من قِبل منسوبي الصحة.

وأضاف: لقد ظهر ذلك جليًّا من خلال الأداء المتميز لرجال الأمن ومنسوبي الصحة، والعمل المتواصل والدائم الذي يقومون به للتصدي لهذه الجائحة بفضل الله، ثم بمتابعة وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بأداء رجال الأمن بجميع الأجهزة الأمنية، وأبطال الصحة الذين تقدموا الصفوف، وجميع موظفي الأجهزة ذات الصلة بمواجهة جائحة فيروس كورونا. مبرزًا جهودهم ومثابرتهم وتعاملهم الإنساني ذا الأثر الكبير في تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية.

وتابع ميدانيًّا الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، مثمنًا النجاحات التي حققتها خطط الأجهزة الأمنية بجميع محافظات ومراكز المنطقة التي نُفِّذت وفق إجراءات دقيقة وانضباط عالٍ من الجميع. مؤكدًا أهمية الدور والتعاون الذي وجدته مختلف الجهات من المواطنين والمقيمين، وتحمُّلهم مسؤولياتهم تجاه وطنهم وأُسَرهم ومجتمعهم، وذلك بتطبيق الأنظمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الفردية، والتقيد بالتباعد الجسدي وفق تعليمات وزارة الصحة.

ودعا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.