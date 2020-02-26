تعليق الدراسة في جامعة الأميرة نورة ومعهد الإدارة العامة

بسبب موجة الغبار المتوقع استمرارها

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومعهد الإدارة العامة، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 2/ 7/ 1441هـ.

وتفصيلاً أوضحت "جامعة الأميرة نورة" أنه بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ونظراً لما تمر به منطقة الرياض من موجة غبار يتوقع استمرارها، تقرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 2 رجب 1441هـ حفاظاً على صحة وسلامة الطالبات.

كما أوضح معهد الإدارة العامة، بأنه تقرر تعليق الدراسة اليوم الأربعاء للدارسين في البرامج الإعدادية واللغة الإنجليزية في الفترة الصباحية.

ونبه "المعهد" إلى أن قرار تعليق الدراسة بالمعهد اليوم الأربعاء، يشمل الدارسين في البرامج الإعدادية واللغة الإنجليزية بالرياض فقط.