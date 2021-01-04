مجهولون يهاجمون منزلَي زعيمَي الكونغرس الأمريكي.. وضعوا دماءً ورأس خنزير

هاجم مجهولون في الولايات المتحدة، منزلَي زعيمَي الكونغرس، عشية جلسة جديدة أُعيد خلالها انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي؛ رئيسة لمجلس النواب.

وقالت الشرطة إن دماً مزيفاً ورأس خنزير وُضعا خارج منزل بيلوسي في كاليفورنيا، كما رُسمت جداريات على منزل في كنتاكي يعود إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل.

وعقد مجلسا الكونغرس جلسة جديدة، أدى خلالها المشرعون المنتخبون في الآونة الأخيرة اليمين.

وأُعيد انتخاب بيلوسي؛ رئيسة لمجلس النواب، بفرق سبعة أصوات فقط، بعد انشقاق عدد من زملائها الديمقراطيين.

ولا يزال ماكونيل؛ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن يمكن عزله إذا فاز الديمقراطيون في انتخابات خاصّة لمقعَدي مجلس الشيوخ في جورجيا، يوم الثلاثاء.

وقال ماكونيل: "لن يتعرّض مجلس الشيوخ للتخويف من أجل دفع مزيدٍ من الأموال المقترضة إلى أيدي أصدقاء الديمقراطيين الأثرياء الذين لا يحتاجون إلى المساعدة".

ولطّخ منزل ماكونيل في لويزفيل بولاية كنتاكي بعبارة "أين أموالي؟" و"ميتش يقتل الفقراء".

وقال ماكونيل؛ في بيان، إنه يقدّر جميع سكان كنتاكي الذين شاركوا في العملية الديمقراطية "سواء كانوا يتفقون معي أم لا".

وقالت شرطة سان فرانسيسكو، إنها تحقّق في الحادث الذي وقع في منزل بيلوسي.. ورُسمت رسومات على باب المرآب الخاص بها الذي غُطي لاحقاً بأكياس بلاستيكية سوداء.

ولم تعلّق بيلوسي؛ على الحادث حتى الآن.