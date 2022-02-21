ضحايا كورونا.. 406 وفيات جديدة بالبرازيل و58 حالة بمصر

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. لا وفيات إضافية بالبحرين

سجلت البرازيل 40625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و406 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 28 مليوناً و208212 إصابة و644286 وفاة.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 2009 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيانٍ لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 469457، من ضمنهم 400882 حالة تم شفاؤها، و23752 حالة وفاة.

البحرين

سجّلت البحرين 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون تسجيل أي حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 492,327، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للمتوفين عند 1437 حالة.