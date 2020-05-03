الإمارات.. "الشارقة" و"أبو ظبي" تلحقان بدبي وتعاودان فتح المراكز التجارية تدريجياً

مع تخفيف قيود العزل العام التي فُرضت قبل أكثر من شهر لمكافحة انتشار كورونا

عاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن في العطلة الأسبوعية، مع تخفيف قيود العزل العام التي فُرضت قبل أكثر من شهر لمكافحة فيروس كورونا.

وفتحت 3 مراكز تجارية في أبوظبي أبوابها، أمس السبت، على أن تستقبل 30 في المئة فقط من العدد المعتاد للمترددين عليها، وبعد اتخاذ تدابير وقائية من بينها تركيب أجهزة لفحص درجة الحرارة، وفق ما قاله المكتب الإعلامي الحكومي.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، قالت إمارة الشارقة إنها ستعيد فتح المراكز التجارية اليوم الأحد.

وكانت المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في دبي؛ مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، قد استأنفت نشاطها في وقت سابق، مع فرض قيود على عدد المترددين عليها.. ويتعين على المتسوّقين وضع كمامات وارتداء قفازات والحفاظ على المسافات بينهم.

ولا تزال أماكن عامة أخرى مثل المدارس والمساجد ودور السينما مغلقة في دولة الإمارات التي أعلنت حتى الآن اكتشاف قرابة 13600 حالة إصابة بالفيروس وسجلت 119 حالة وفاة.

وفي بداية شهر رمضان في 24 أبريل خففت الإمارات من حظر التجول الذي بدأ تطبيقه على مستوى البلاد يوم 26 مارس.