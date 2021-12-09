"ساعة HUAWEI WATCH GT 3" الجديدة.. مظهر أنيق وميزات صحية ولياقة بدنية مع أطول عمر للبطارية

متوفرة الآن للطلب المسبق في السعودية

أعلنت شركة "هواوي تك انفستمنت" العربية السعودية، إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة في المملكة، وهي ساعة الصحة واللياقة البدنية مع أطول عمر للبطارية يصل إلى 14 يومًا، وتصميم أنيق، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة وعلمية، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة التي ستجعل حياتك أكثر سهولة. كما تتوافق الساعة الذكية مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى، وتتوفر الساعة للطلب المسبق في المملكة بدءًا من 8 ديسمبر، وبسعر يبدأ من 1049 ريال سعودي.



تصميم مطور

وتأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بميزة مجموعة مراحل القمر II - Moon Phase الجديدة، وهي ميزة توجد حصريًا في الساعات الفاخرة الكلاسيكية، وتوفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة تمكنهم من خلالها من مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. ويتضمن ذلك ثماني مراحل للقمر، وكان عرض مرحلة القمر على وجه الساعة شيئًا حصريًا وبشكل أساس للساعات الفاخرة.



وبالإضافة إلى التحسينات الملحوظة في تصميم الساعة، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بمظهر عصري ومتميز وترقيات شاملة من خلال شاشة فائقة الوضوح مقاس 1.43 بوصة ومواد متميزة وألوان وأنماط مختلفة من الأحزمة.



وتدعم الساعة الذكية الأقراص المعروضة دائمًا على الشاشة (always-on dial clock display) مستيقظة أثناء الاستخدام اليومي مع العروات البسيطة، والعدسات الكبيرة، والتصميم خفيف الوزن مقاس 46 بوزن 42.6 جم فقط، وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، بينما تزن مقاس منها 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم.



ويمتد تطور التصميم إلى واجهة الساعة أيضًا من خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة، وتأتي الساعة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية للتنقل بسهولة في القائمة، وذلك باستخدام تصميم لوحة الشطرنج الجديد للقاذفة. كما تأتي الساعة بأنماط ملونة ويمكن تخصيصها بمجموعة متنوعة من الأحزمة.



عمر بطارية أطول

وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر مقاس 42 مم الإصدار الأصغر عمر بطارية يصل إلى سبعة أيام. ويضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم، واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.



إدارة صحية

وتقدم هواوي ترقية شاملة في قدرات الساعة ومكونتها، والتي تعزز ميزات الإدارة الصحية، مما يجعلها جهازًا لمراقبة الصحة طوال اليوم وفي الوقت الفعلي وبدقة، حيث يمكن للساعة متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2، ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإجهاد. كما يمكنكم تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين.



تدريبات منضبطة

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة والمطورة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي يمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm؛ مما يقلل من استهلاك الطاقة، ويوفر نسبة إشارة أعلى من الضوضاء. وتجمع هذه التقنية بين التصميم المريح الخاص وخوارزمية الحد من الضوضاء المحسنة لتداخل الحركة لتجنب التداخل بشكل فعّال في الجري والمشي وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب الرياضية.



ويوفر تحديد المواقع GPS ثنائي النطاقي التتبع الدقيق لرياضة الجري والمشي. علاوة على ذلك، يمكنك مزامنة خطط التدريب، وستقدم الساعة إرشادات تدريبية في مراحل مختلفة. أثناء التدريب، وتوفر الساعة تذكيرات صوتية في الوقت الفعلي لأهداف التدريب وحالة التدريب لتحسين كفاءة التدريب.



وللتحقق من مدى نجاحك، يمكنك استخدام تطبيق HUAWEI Health لعرض بيانات التمرين. وسوف تظهر لك خطط تشغيل التاريخية وغيرها من المقاييس المتعلقة اللياقة البدنية. ويمكنك استخدام هذا التطبيق لعرض نتائج التدريب الخاص بك.



أيضًا، يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادًا على أدائك الماضي. تقدم HUAWEI WATCH GT 3 ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و 7 تدريبات في الأماكن المغلقة، لذلك هناك شيء للجميع.



ميزات مساعد الحياة المريح

وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة مكالمات Bluetooth. وبالإضافة إلى ذلك، ويمكنك تلقي قراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. ويمكنك أيضًا التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الساعة.



وقد عززت ساعة HUAWEI WATCH GT 3 ميزات مساعد الحياة المريح لتدعم التصوير عن بعد remote shutter والرسائل التذكيرية والطقس، والمنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت والعثور على هاتفي، ومساعد صوت، والمزيد.



السعر والتوفر

وستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 الجديدة في المملكة من خلال متجر هواوي الرئيس ومتجر هواوي الإلكتروني ابتداءً من 8 ديسمبر بسعر 1049 ريال سعودي وعرض الطلب المسبق بين 8 و15 ديسمبر، والذي يتضمن مجموعة من الهدايا بقيمة 507.97 ريال سعودي وتشمل ما يلي: ميزان قياس الدهون في الجسم من HUAWEI، سماعات هواوي بلوتوث لايت للرياضة باللون الأحمر، واشتراك في HUAWEI Music لمدة 3 أشهر (للمستخدمين الجدد فقط).