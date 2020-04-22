جولات رقابية مكثّفة على القطاعات الصحية الأهلية بعفيف

تنفّذها إدارة الالتزام بالمستشفى العام للتأكّد من تطبيق “مكافحة العدوى”

تواصل إدارة الالتزام بمستشفى عفيف تكثيف جولاتها الرقابية على المراكز الأهلية الصحية بالمحافظة؛ لمتابعة مدى تطبيق أسس ومعايير مكافحة العدوى للتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا.



وأوضح مدير مستشفى عفيف العام عبدالعزيز الشعلاني، أن الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من مدى تقيد تلك المراكز بالمعايير والاشتراطات الصحية، وخصوصًا في ظل الظروف الصحية الحالية، والتأكد من آلية تنفيذها؛ كوجود مناطق فرز بصري بالمداخل الرئيسية لجميع المراجعين، ووجود غرف عزل مستقلّة، ومدى التقيد بمعايير التعقيم الأساسية للأدوات الطبية.



وأضاف "الشعلاني": أن الجولات الرقابية تأتي تماشيًا مع توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، باستمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين.