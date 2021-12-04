فيسبوك تختبر ميزة مدفوعات رقمية غير مسبوقة

من الأسبوع المقبل في أماكن مختارة بالولايات المتحدة

تختبر شركة "فيسبوك" سابقًا أو "ميتا" حاليًا، ميزة جديدة للمدفوعات الرقمية غير المسبوقة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك ستختبر استخدام ميزة تقسيم الفواتير والمدفوعات الرقمية ومشاركتها مع أصدقائك.

وسيتم طرح تلك الميزة الجديدة عبر تطبيق "ماسنجر"، وسيطلق عليها اسم "المدفوعات المقسمة".

وستكون تلك الطريقة الجديدة مجانية، ويمكن من خلالها تقاسم تكلفة الفواتير والنفقات مع أصدقائك عبر ماسنجر.

وستبدأ عمليات اختبار تقنية المدفوعات الجديدة من الأسبوع المقبل، عبر تطبيق ماسنجر في أماكن مختارة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تعمل تلك التقنية الجديدة في الدردشات الجماعية عند الضغط على زر البدء في دفع المدفوعات، واختيار تقسيم مبلغ من المال بالتساوي وتحديد كل جزء يتعين على صديقك دفعه، واختيار تضمين نفسك في تلك الرسائل من عدمها، ثم ستضغط على زر الإرسال لتبدأ في إرسال طلبك إلى غرفة الدردشة الخاصة بالمجموعة ليبدأ كل شخص في دفع نصيبه من الفاتورة.

وسيتم إرسال الأموال عبر تقنية "فيسبوك باي" الجديدة للمدفوعات الرقمية.