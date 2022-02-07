توصية بزيادة مليارٍ لرأس مال "البحري" بمنح سهمٍ لكل 4 أسهم مملوكة

فيما سيكون تاريخ الأحقية للمالكين بنهاية تداول يوم "الجمعية غير العادية"

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عن طريق منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.

وقالت شركة "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين: إن رأس المال يصبح بعد الزيادة نحو 4.92 مليارات ريال مقارنة بنحو 3.94 مليارات ريال. ويصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 492.19 مليون سهم، مقابل 393.75 مليون سهم قبل الزيادة.

وأضافت أن الزيادة تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ليتناسب مع حجم الأصول والمشاريع المستقبلية للشركة.

وأوضحت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 984.37 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم، بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، والذي سيحدد لاحقًا، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية؛ سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حَمَلة الأسهم، وستباع بسعر السوق، ثم تُوَزَّع قيمتها على حَمَلة الأسهم المستحقين للمنحة كلٌّ حَسَب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطةً بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.