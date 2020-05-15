لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ86 .. ومتحدث الصحة يُقدم نصائح للتعامل مع الأطفال خلال الجائحة

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الجمعة، اجتماعها السادس والثمانين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (4444670) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1588858) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (302493) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة؛ وهي (2307) حالات، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: جدة (444) حالة، ومكة المكرمة (443) حالة، والرياض (419) حالة، والمدينة المنورة (152) حالة، والدمام (148) حالة، والهفوف (128) حالة، والدرعية (66) حالة، وتبوك (62) حالة، والجبيل (56) حالة، والطائف (41) حالة، والظهران (40) حالة، وينبع (40) حالة، وبريدة (33) حالة، والخبر (30) حالة، وبقيق (25) حالة، وبيش (25) حالة، وخميس مشيط (18) حالة، والقطيف (13) حالة، (11) حالة، والسحن (10) حالات، والخرج (10) حالات، وحزم الجلاميد (8) حالات، ومهد الذهب (6) حالات، ومحايل عسير (5) حالات، ورأس تنورة (5) حالات، وبيشة (5) حالات، والمظيلف (5) حالات، والمجمعة (4) حالات، والبكيرية (3) حالات، ودومة الجندل (3) حالات، ومنفذ الحديثة (3) حالات، والمجاردة حالتان، والقرية العليا حالتان، وصفوى حالتان، وعنيزة حالتان، وصبيا حالتان، وحفر الباطن حالتان، وعرعر حالتان، ورفحاء حالتان، وحالة واحدة في كل من: أبها، والنعيرية، وسلوى، وبريدة، والمذنب، ورياض الخبراء، وخيبر، والخرمة، والقريع، والقرى، وبلجرشي، وتيماء، وضباء، والوجه، وسكاكا، والقريات، والدلم، ووادي الدواسر، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والرين، والسليل، ووثيلان، ومرات.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (49176) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (27015) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (167) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2307) حالات، 41٪ من الحالات تعود لسعوديين و59٪ لغير سعوديين، و25٪ من الحالات للإناث، و75٪ ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 3٪، والأطفال 10٪، والبالغين 87٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (21869) حالة بإضافة (2818) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (292) حالة، بإضافة (9) حالات وفيات جديدة، وهي حالة واحدة لسعودية في مكة المكرمة تبلغ من العمر (48) عامًا، و(8) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، تتراوح أعمارهم بين 43 و70 عامًا، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

وشدّد متحدث وزارة الصحة‬ على أهمية الانتباه لقلق الأطفال في الأزمات؛ فالكثير منا يتواصل ويبادر في تقديم النصح والمعلومة، بالإضافة إلى المناقشة وتقديم الدعم والمساندة لمن هم متقدمون عليه في السن، ولكنه قد ينسى في ظل هذه الأزمة وتسارع الأحداث ومتابعة المستجدات اليومية لأحداثها ما قد ينتج عنها من قلق لدى الأطفال في الأزمات وفي مثل هذه الجائحة العالمية، ومن هنا أوصى الخبراء والمهتمون بصحة الأطفال بأربع نصائح ضرورية وهي:

(ألاّ نظهر القلق أمامهم، وان نشرح لهم الأحداث بطريقة مبسطة، وأن نستمع إلى مخاوفهم، وأن نصنع لهم روتينًا يوميًّا).

وأشار العبدالعالي إلى أن المملكة بادرت ومنذ فترة الإعلان عن أربع دراسات وبروتوكولات علاجية سيتم تطبيقها لتدخل في علاجها للحالات المسجلة لديها، ويأتي من ضمنها عقار ريمدسيفير الذي أُعلن استخدامه لعلاج حالات كورونا في اليابان، والذي يعد ضمن البروتوكولات التي أعلنت وزارة الصحة إخضاعها للدراسات البحثية والسريرية في السعودية منذ فترة، والتي سيتم إعلان نتائجها في وقتٍ لاحقٍ، مؤكداً أنه حتى اليوم لا يوجد علاج مخصص موجه ومعتمد تحديداً لمعالجة فيروس كورونا الجديد، واللقاحات لا تزال في مراحل البحث.

لافتاً إلى أنه قد تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في المملكة حتى اليوم. وجدّد التأكيد على أن الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.

‬كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.