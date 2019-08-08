وقع في شر أعماله.. اتصل بالشرطة بالخطأ فضبطوا بمنزله 100 سلاح

قوات الأمن الكندية وجدت في منزل السبعيني 94 بندقية و6 مسدسات

اتصل رجل سبعيني في كندا، بالشرطة عن طريق الخطأ؛ ظنًّا منه أنه رقم الاستعلامات؛ فاكتشفت القوات الأمنية في منزله حوالى 100 قطعة سلاح وقامت بمصادرتها.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"، أعلنت عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية، مساء الأربعاء، العثور قبل يومين على 94 بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي البلاد.

وكان الرجل، البالغ من العمر 73 عامًا، يمتلك رخصة بهذه الأسلحة؛ لكنه لم يكن يخزّنها بطريقة مقننة؛ أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة؛ فصادرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.

وتوجهت الشرطة الفيدرالية، الاثنين، إلى منزل الرجل؛ في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، مع أنه أكد اتصاله عن طريق الخطأ.

وقد اتصل الرجل بالرقم 911 خط الشرطة؛ بينما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.

وتعتمد الشرطة الفيدرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال؛ حتى لو تم الاتصال بالخطأ، أو لو قطع المتصل المكالمة.

وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الفيدرالية في المقاطعة، جينيفر كلارك، أن الأمر قد يتعلق بشخص جريح يعجز عن الكلام، أو شخص مهدد بشكل مباشر ولا يمكنه الكلام بحرية.

وقد عثرت عناصر الشرطة على الأسلحة سريعًا، وأُفرِج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة في يارموث في 5 أكتوبر المقبل.