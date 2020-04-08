فلسطين.. ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 263 حالة

إجراء 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية الأزمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين في الخليل ونابلس؛ ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين.

وقال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة؛ إن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أكّد "الشخرة"؛ شفاء 44 شخصاً، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت 15450 فحصاً مخبرياً منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين في إسرائيل، إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح هذا الأسبوع.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ مرسوماً يوم الخميس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.