شرطة مكة: القبض على 7 إثيوبيين ترصدوا للعملاء أمام البنوك واعتدوا عليهم

سلبوا ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض باستخدام مركبة مسروقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على (7) إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس؛ قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء، والاعتداء عليهم بعد خروجهم، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة. وقُدرت المبالغ المسلوبة بمبلغ (632) ألف ريال.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتُّخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.