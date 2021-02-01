"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.