"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368329 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 266 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359839 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6379 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2111 والحالات الحرجة 371 حالة.