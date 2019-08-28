انقلاب شاحنة محملة بالبطحاء في أحد المنعطفات بـ"صور بيشة" ‎

تسببت في إغلاق الطريق .. وتعرض السائق لإصابة طفيفة

انقلبت، مساء أمس الثلاثاء، شاحنة محملة بالبطحاء، بأحد المنعطفات بمركز الصور التابع لمحافظة بيشة.

وتفصيلاً، تسبب الحـادث في إغلاق الطريق، حيث تعرض سائق الشاحنة لإصابة طفيفة، وقامت الجهات المعنية ببذل جهود كبيرة للعمل على سحب الشاحنة من الطريق وتنظيف آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة.