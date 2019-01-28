بالفيديو.. ولي العهد يصل إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

"الفالح": نهدف إلى أن تكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، في كلمته أمام المنتدى: إننا نهدف إلى أن تكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأضاف "الفالح" قائلاً: إن البرنامج يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليون ريال في الناتج المحلي.

وتابع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قائلاً: إن تطوير الصناعة الوطنية السعودية في المملكة سيخلق 1.6 مليون وظيفة، وتوقعات بأن يرفع برنامج تطوير الصناعات الوطنية حجم الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.

وقال المهندس خالد الفالح: عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية، ويتم إعداد 20 غرفة تسمى "غرفة الصفقات".

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