رئاسة الحرمين تجتمع لمناقشة خطة تفويج المعتمرين

شددت على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، اجتماعاً برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التخطيطية والتطويرية نايف المطرفي, لمناقشة خطة الرئاسة التنفيذية لتفويج المعتمرين وطريقة استقبالهم وأماكن التجمع الخاصة بهم، وكيفية التعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية بالمسجد الحرام .

وشهد الاجتماع شرح الخطة بين وكلاء الرئيس العام، ومديري الأفواج برئاسة شؤون الحرمين، وكيفية وصول المعتمرين إلى صحن المطاف والخروج منه إلى المسعى، مع ضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وتكثيف عمليات الغسيل والتعقيم.

وتم اطلاع الوكلاء على دور كل إدارة في تطبيق الخطة التشغيلية وعملية التعقيم والتطهير، وتطبيق حملة الرئاسة العامة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" للعام الخامس، التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس.

وتضمّن الاجتماع تنفيذ تطبيق افتراضي للخطة على أرض الواقع للتأكد من سهولتها على المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.