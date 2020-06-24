وزير الشؤون الدينية التونسي: قرار المملكة بشأن الحج أولى النّفسَ البشريّة مكانتها الأولى

موقف نتفهّمه في تونس ونتفهّم دوافعه المشروعة دينيًّا وصحيًّا ولا يسعنا إلا مباركته

أشاد وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم بقرار المملكة العربية السعودية القاضي بتنظيم حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة في ظل جائحة كورونا.



وقال الوزير: إن "هذا القرار الذي أولى النّـفس البشريـّة مكانتها الأولى، هو موقف راعى المستجدّات الصحيّة العالميّة الّتي مثّـل فيروس -كوفيد 19- عنوانها الأساس، وهو موقف نتفهّمه في تونس ونتفهّم دوافعه المشروعة دينيًا وصحيّا ولا يسعنا إلا مباركته".



وأشاد عظوم "بالمجهودات الجبّارة التي يبذلها الموظفون في سائر الوزارات والهيئات ذات الصّلة لخدمة حجّاج بيت الله الحرام وإيلاء العناية لكل مستلزمات راحتهم وأمنهم برعاية خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، بما تزداد معه القناعة بصواب القرار المتّخذ".