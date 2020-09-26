مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد

تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة

‏استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة ‫مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.