مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد

تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة

‏استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة ‫مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.

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26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442 03:32 PM

تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة

مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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‏استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة ‫مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.

وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.

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