مركز العمليات الموحد بمكة يتلقى 25 ألف اتصال في يوم واحد

استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.
تنوعت بين حوادث واستفسارات بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة
استقبل مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 8 صفر 1442هـ، 25,792 مكالمة، بمعدل 18 اتصالًا في الدقيقة.
وتنوعت البلاغات بين حوادث متنوعة، وحالات إنسانية، وتوجيه وإرشادات، وحالات تتعلق بالسلامة والإجابة عن عدد من الاستفسارات.