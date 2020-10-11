"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

المالكي: أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بنجران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

11

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 01:32 AM

المالكي: أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بنجران

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

13 16,262

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020