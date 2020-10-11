"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

المالكي: أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بنجران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.