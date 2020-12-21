"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏