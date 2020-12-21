"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.حائل الأرصاد حالة الطقس
تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.