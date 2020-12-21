"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏

حائل الأرصاد حالة الطقس

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21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442 01:55 PM

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار رعدية على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ‏و‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة ‏مساءً.‏

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