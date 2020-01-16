الجِمال والثلوج والصحراء في السعودية.. المقطع الذي أبهر وسائل الإعلام الأجنبية

تفاعلت معه شبكة "ABC News" الأمريكية.. ووصفتها بـ"أرض العجائب الشتوية"

على مدار الأيام القليلة الماضية تداولت وسائل الإعلام الأجنبية مقطع فيديو ساحرًا من تبوك لمشاهد تساقط الثلوج إلى جوار الجِمال العربية.

وتفاعلت شبكة “ABC New”مع المشهد الخلاب الذي تظهر فيه الجِمال وهي ترعى في منطقة غطتها الثلوج بالكامل في تبوك شمال غرب السعودية.

وكتبت الشبكة الأمريكية الشهيرة أن العاصفة القوية حوّلت أجزاء من صحراء السعودية إلى أرض عجائب شتوية، مشيرة إلى أن تبوك تُعد واحدة من أكثر المناطق برودة في السعودية.

وأضافت "ABCNews"بأن المقطع الذي التُقط للمشهد سرعان ما انتشر عبر الإنترنت محققًا مشاهدات كثيفة في غضون ساعات؛ ليبدأ السعوديون في التوافد على مرتفعات تبوك التي غطتها الثلوج للاستمتاع بالمنظر والأجواء الشتوية، والثلوج التي نادرًا ما تتساقط على السعودية عامة.