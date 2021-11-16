البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة تجاه مدينة خميس مشيط

أكدت وقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط، في عملٍ إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتهديد أمن واستقرار المملكة.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع الجوي السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير تلك الطائرة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ وصارمٍ تجاه تلك الأعمال الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة.