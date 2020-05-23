"كورونا" يخطف كبير خدم البيت الأبيض.. حكاية 11 رئيسًا وتعليقا بوش وزوجة أوباما

حفيدته: كان مقرَّبًا إلى حد كبير من جاكي كيندي التي "ائتمنته على أطفالها" وساعدت لترقيته

توفي كبير خدم البيت الأبيض السابق، ويلسون جيرمان، عن 91 عامًا، بعد عقود من الخدمة في ظل 11 رئيسًا إثر إصابته بكورونا.



وبدأ "جيرمان" العمل في البيت الأبيض عام 1957 في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور، لكنه لم يحصل على ترقية كبيرة إلا بعد وصول الرئيس جون كيندي، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز".



ووفق "سبوتنيك": كشفت حفيدته جميلة غاريت، أن جيرمان أصيب بفيروس كورونا، وذكرت أنه كان مقربًا إلى حدّ كبير من جاكي كيندي التي "ائتمنته على أطفالها" وساعدته في ترقيته.



كما أرسل الرئيس ليندون جونسون أطباءه الشخصيين بالطائرة للمساعدة في علاج زوجة جيرمان، غلاديس، لمرضها الشديد بسبب "الذئبة الحمراء" عام 1966.



وعمل "جيرمان" في البيت الأبيض من العام 1957 حتى العام 1993، ثم عاد إلى وظيفته من العام 2003 إلى العام 2012، حتى تقاعد في عهد باراك أوباما.



ثم قالت ميشيل أوباما، في بيان: إن "ويلسون جيرمان ساعد في جعل البيت الأبيض منزلاً لأسر الرؤساء لعقود، بما في ذلك أسرتنا".



ونعى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش، "جيرمان"، ووصفاه بـ"الرجل الرائع".